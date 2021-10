I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria: presidente Tebboune, vile attentato terroristico ai nostri confini occidentali - Il presidente dell’Algeria, Abdelmadjid Tebboune, ha definito un “vile attentato terroristico” l’esplosione di una bomba artigianale avvenuta ieri nell'ovest del Paese, causando la morte di un militare algerino. “Le mie condoglianze all'Esercito popolare nazionale, discendente dell'Esercito di liberazione nazionale, e alla famiglia del martire nazionale, il sergente Saraoui Seifeddine, che, con i suoi coraggiosi compagni, sono stati vittime di un vigliacco attacco terrorista ai nostri confini occidentali”, ha scritto Tebboune su Twitter. Un militare algerino è morto nell'esplosione di un ordigno rudimentale al passaggio di una pattuglia delle guardie di frontiera durante una missione di ricognizione vicino al confine con il Marocco. Secondo il ministero della Difesa algerino, l’episodio è avvenuto nella località di Deglen, nel comune di Beni Boussaid, parte del dipartimento di Tlemcen. La vittima era il sergente Seifeddine Srauoi, deceduto per le ferite riportate, mentre il caporale Ahmed Zebiri e il caporale Abdelhak Seffari sono rimasti feriti. Il dicastero ha indicato che "sono state prese tutte le misure di sicurezza necessarie per la chiusura e la bonifica di quest'area e per chiarire le cause e le circostanze di questo atto terroristico". Il generale Said Chengriha, capo di Stato maggiore dell'Esercito nazionale popolare, ha espresso le sue “sincere condoglianze e la sua profonda compassione alla famiglia e ai cari del defunto”, conclude la nota. (segue) (Res)