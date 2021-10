Salute: Tabacci a "One health", transizione verso un mondo più sano riguarda tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La salute deve essere pensata come globale, riguarda tutti gli esseri viventi sulla Terra". Così Bruno Tabacci, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, in occasione dell'evento "Persone, animali e ambiente. One Health: un patto di comunità", realizzato da Boehringer Ingelheim Italia e Formiche, con il patrocinio della Camera di Commercio italo-germanica, B20 Italy e Farmindustria. "Siamo passati in 50 anni dall'essere 2,8 miliardi a quasi 8 miliardi. La scienza è stata in grado in un tempo molto rapido di dare una risposta alla pandemia. Ma ora l'incognita è la vaccinazione globale. Se ci sono 4 miliardi di persone non coperte dalla vaccinazione, saremo tutti a rischio. Non possiamo pensare che la transizione la facciano alcuni e non altri. La si fa tutti. Un patto di comunità presuppone che tutto il mondo si riconosca in questo messaggio". Tabacci ha concluso il suo intervento con il richiamo all'importanza e al ruolo strategico della ricerca e della scienza. (Ren)