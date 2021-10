I fatti del giorno - Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covid: Barillari occupa ufficio alla Pisana, "no a green pass difendiamo diritto al lavoro" - Prosegue la protesta del consigliere regionale Davide Barillari contro il green pass. In un video sui social Barillari annuncia di aver occupato il suo ufficio alla Pisana, sede del Consiglio regionale del Lazio, dove per entrare, come negli altri luoghi di lavoro, da oggi è obbligatoria la certificazione verde. "Stiamo occupando il Consiglio regionale del Lazio da ieri sera, siamo entrati e restiamo dentro perché stiamo difendendo il diritto al lavoro insieme a tantissime persone che oggi non potranno entrare in ufficio", dice nel video. Ad accompagnarlo nella protesta Sara Cunial. "Siamo entrati ieri sera e abbiamo passato qui la notte. Continuiamo l’occupazione. Unitevi a noi, presidio al Consiglio della Regione Lazio, Pisana, dalle 9.30. Buona resistenza a tutti", scrive ancora Barillari. (segue) (Rer)