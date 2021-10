I fatti del giorno - Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: scontro tra una moto e un'auto in viale di Tor di Quinto, ferito centauro - Scontro tra una moto e un'auto in viale di Tor di Quinto, a Roma. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che la moto, che stava percorrendo viale di Tor di Quinto, sia stata centrata da un'auto che si stava immettendo da via Civita Castellana. Gravi le condizioni del centauro soccorso dal personale medico del 118. Sul posto gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale per i rilievi del caso. Chiusa viale di Tor di Quinto. (segue) (Rer)