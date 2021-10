I fatti del giorno - Roma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trasporti: Raggi, a Mit proposta finanziamento per prolungamento metro A fino a fl3 Monte Mario - La metro A "potrà essere prolungata oltre Battistini per arrivare fino alla stazione della fl3 di Monte Mario. I nostri tecnici hanno presentato al ministero delle Infrastrutture la proposta di finanziamento per la progettazione del prolungamento della metro A oltre l'attuale capolinea di Battistini". È quanto scrive sui social la sindaca uscente di Roma, Virginia Raggi. "È un atto importante - spiega Raggi - che permetterà di destinare le risorse assegnate a Roma Capitale dal fondo nazionale delle opere prioritarie per realizzare un'opera strategica. Il tracciato è quello previsto nel nostro Piano urbano della mobilità sostenibile, verso i popolosi quartieri di Primavalle e Torrevecchia. Parliamo di un percorso di circa 5 km che avrà 4 stazioni: Bembo, Valle dei Fontanili, Millesimo e Monte Mario, dove verrà realizzato un nodo di scambio con la ferrovia fl3. È un'infrastruttura che i cittadini attendono da decenni e permetterà di rivoluzionare la mobilità del quadrante nord-ovest della città, riducendo traffico e inquinamento". (Rer)