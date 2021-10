Ue: sottosegretario tedesco Roth, unita è chiave per rispondere a pressioni esterne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'unità è la chiave per rispondere alle pressioni provenienti da fuori dell'Unione europea sui "nostri valori fondanti". Lo ha detto il sottosegretario agli Affari europei tedesco, Michael Roth, nel suo intervento al question time "Diplomacy incontra il mondo", presso il Centro studi americani a Roma. L'iniziativa si tiene nell'ambito del Festival della democrazia. "L'Unione europea non è solo un mercato ma ha dei valori fondanti che sono obbligatori per tutti gli Stati membri", ha ricordato Roth citando quali esempi il "rispetto delle minoranze", lo stato di diritto, il "pluralismo dei media" e il contrasto della corruzione. "Sappiamo che questi valori sono sotto pressione fuori dall'Ue da attori internazionali come la Cina e la Russia", ha aggiunto evidenziando le "relazioni tossiche" di questi Paesi con l'Ue. Roth ha ricordato come la presenza parlamentare di partiti nazionalisti sia "molto preoccupante". Per questo motivo, ha rimarcato Roth, "dobbiamo rafforzare la nostra coesione e unità". (Res)