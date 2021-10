Roma 2021: Durigon (Lega), solidarietà a Michetti, la sinistra smetta di alimentare tensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Enrico MIchetti la totale solidarietà per il gesto vergognoso ai danni del suo comitato elettorale. A chi si spertica a identificare una parte politica con violenze ed estremismi ricordiamo che violenze ed estremismi non hanno colore. Sono da combattere senza se e senza ma, in ogni luogo e con ogni mezzo possibile. La sinistra se ne faccia una ragione e la finisca di alimentare tensioni di cui nessuno sente il bisogno". È quanto dichiara il coordinatore regionale della Lega, Claudio Durigon. (Com)