Cgil: Laforgia (Leu), domani sarò in piazza contro il fascismo

- "Il fascismo esiste. E va preso sul serio. Davanti al gravissimo assalto alla sede nazionale della CGIL è necessaria una forte, unitaria, radicale risposta antifascista". Lo afferma il senatore di Leu Francesco Laforgia. "Mentre Salvini e Meloni continuano a nascondere il proprio imbarazzo dietro a dichiarazioni sommarie sugli estremismi, noi rimaniamo di un solo avviso: il fascismo è un crimine - aggiunge -. Io per questo domani sarò in piazza al fianco dei sindacati e di tutte le forze sociali e politiche antifasciste". (Com)