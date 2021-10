Imprese: Mediaset, dal 16 ottobre via alla nuova campagna sociale contro spreco alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cibo “non è solo cibo: è energia, lavoro, passione. Il cibo è il nostro futuro. Non sprechiamolo”. È questo lo slogan della nuova campagna sociale Mediaset contro lo spreco alimentare, che prenderà il via dal 16 ottobre in concomitanza con il World Food Day. Tre spot che raccontano il percorso “al contrario” del cibo: dal cestino dei rifiuti alla nostra tavola e a ritroso fino alla sua origine, suggerendo anche consigli pratici per evitare inutili sprechi. Si tratta, ancora una volta, di una campagna integrata multimediale, che interesserà le reti televisive e radiofoniche nonché i portali web e tutte le attività digitali del Gruppo. La campagna di sensibilizzazione contro gli sprechi alimentari interesserà anche dipendenti e collaboratori Mediaset attraverso manifesti, tovagliette per i vassoi e pannelli dedicati ai punti di ristoro aziendali di Milano e Roma. L’iniziativa “Mediaset ha a cuore il futuro” dà continuità all’impegno che l’azienda già porta avanti con i suoi programmi. Un modo concreto per mettere al servizio della comunità le competenze e la forza comunicativa di Mediaset e attirare l’attenzione su emergenze del Paese o problematiche talvolta trascurate. (Com)