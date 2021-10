© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ita non ha potuto partecipare alla gara per il programma di loyalty di Alitalia, MilleMiglia, ma “ciò non toglie che si possa fare una partnership con l’eventuale acquirente del programma”. Lo ha detto Emiliana Limosani, direttore commerciale di Ita, durante la conferenza stampa organizzata oggi in occasione dell’avvio della nuova compagnia. (Rin)