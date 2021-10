Inflazione: Istat, -0,2 per cento a settembre, +2,5 per cento su base annua (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'Istat, l’inflazione acquisita per il 2021 è pari a +1,7 per cento per l’indice generale e a +0,8 per cento per la componente di fondo. Accelerano i prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona (da +0,6 per cento a +0,9 per cento) e quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto (da +2,4 per cento a +2,6 per cento). L’indice armonizzato dei prezzi al consumo (Ipca) registra un aumento dell’1,3 per cento su base mensile e del 2,9 per cento su base annua (da +2,5 per cento di agosto), la stima preliminare era +3,0 per cento. La diversa dinamica congiunturale dell’Ipca rispetto al Nic si deve alla fine dei saldi estivi, di cui il Nic non tiene conto. L’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Foi), al netto dei tabacchi, registra una diminuzione dello 0,2 per cento su base mensile e un aumento del 2,6 per cento su base annua. "L’inflazione continua ad accelerare, portandosi a un livello che non si registrava da novembre 2012", commenta l'Istat. (Ren)