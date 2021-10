Polonia: ambasciatrice in Italia Anders, rischio “Polexit” non esiste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rischio di una “Polexit”, ovvero una fuoriuscita della Polonia dall’Unione europea, non esiste. Lo ha detto l’ambasciatrice di Polonia a Roma, Anna Maria Anders, in un’intervista al “Messaggero”. “Oltre l’80 per cento del popolo polacco è a favore dell’appartenenza del nostro Paese all’Ue”, ha dichiarato la diplomatica. A proposito della sentenza con cui la Corte costituzionale polacca ha sancito l’incompatibilità di alcuni articoli del Trattato sull’Ue con la Costituzione nazionale, Anders ha detto che la decisione “conferma che la Costituzione è la fonte suprema del diritto in Polonia”. A suo parere le persone scese in piazza domenica scorsa per protestare contro la decisione “hanno creduto che ci fosse la possibilità che la Polonia lasciasse l’Ue” ma questa possibilità non c’è e “le proteste non erano necessarie”. (Res)