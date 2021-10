Taiwan: incendio a Kaohsiung, pubblico ministero interroga due persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pubblico ministero di Taiwan sta interrogando una donna e il suo fidanzato, sospettati di essere responsabili dell’incendio che ieri ha ucciso 46 persone a Kaohsiung, nella parte meridionale dell’isola. Divampato nelle prime ore del mattino in un edificio fatiscente di 13 piani, l’incendio è stato domato in poche ore dal comando locale dei vigili del fuoco e la polizia ha contestualmente interrogato quattro testimoni oculari per risalire alla causa dell’incidente. In base alle prime ricostruzioni delle autorità, l’uomo avrebbe portato la ragazza nell’edificio a Kaohsiung circa tre ore prima dell’incendio, per poi lasciare lo stabile subito dopo. Tuttavia, alcune prove raccolte sul posto e le versioni contraddittorie fornite dai due sembrerebbero non convincere la polizia locale in merito alla loro estraneità ai fatti. (Cip)