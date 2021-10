Cina-Bhutan: firmato memorandum d’intesa su questione confini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina e il Bhutan hanno firmato un Memorandum d'intesa in tre fasi finalizzato ad accelerare i colloqui sulla questione dei confini. I due Paesi sono stati rappresentati dal vice ministro degli Affari esteri della Cina, Wu Jianghao, e dal ministro degli Esteri del Bhutan, Lyonpo Tandi Dorji, che hanno siglato il patto in videoconferenza. Presentato come “il risultato di sforzi congiunti e di cooperazione sincera tra le due parti”, il memorandum dovrebbe inaugurare un nuovo capitolo dei negoziati sui confini tra Cina e Bhutan, iniziati nel 1984. Da allora, le parti hanno tenuto 24 cicli di colloqui e 10 cicli di riunioni a livello di esperti, l’ultima delle quali lo scorso aprile. Nell’ambito dell’incontro, Pechino e Thimphu avrebbero raggiunto l’intesa sul memorandum, definito dalla stampa cinese “il risultato di anni di sforzi e cooperazione sincera tra le parti”. La Cina, ha detto il vice ministro degli Affari esteri cinese, agirà nei confronti del Bhutan sulla base dei “principi di uguaglianza e coesistenza pacifica” mentre, da parte sua, il ministro degli Esteri del Bhutan, Lyonpo Tandi Dorji, ha detto che Thimphu lavorerà con Pechino per rafforzare le relazioni bilaterali e portare avanti i negoziati sulla demarcazione dei confini. (Cip)