Francia: a settembre creazione di imprese scende dell'1,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia a settembre il numero di imprese create è sceso dell'1,5 per cento su base mensile. Lo ha reso noto l'Istituto nazionale delle statistiche e degli studi economici (Insee). Nel settore dei trasporti il calo è stato del 6,4 per cento, mentre nei servizi del 5,5 per cento. E' aumentato invece del 7,1 per cento il settore dell'industria. Il mese scorso sono state create in tutto 79.902 imprese, tra cui 50.862 micro-imprese. Nei primi nove mesi del 2021 sono 750.312 le aziende fondate. Su base annua, il dato progredisce del 12 per cento, soprattutto a causa del "livello particolarmente basso di creazioni durante la prima serrata del 2020", spiega l'Insee. (Frp)