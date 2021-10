Monza: Provincia, avviata la riqualificazione della Sp60 “Monzese”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parte con la pulizia del new jersey centrale il cantiere per realizzare il maxi progetto di riqualificazione della Sp60 “Monzese” nei Comuni di Arcore, Concorezzo, Monza e Villasanta. Lo annuncia la Provincia di Monza e Brianza in una nota in cui spiega che il progetto, completamente finanziato da Regione Lombardia, prevede un investimento di 2,5 milioni di euro per riqualificare l’intera tratta stradale. Si tratta di un tronco stradale molto importante per il tessuto viabilistico provinciale che si estende per circa 2,5 km con due carreggiate e due corsie per senso di marcia su ognuna di esse. I lavori saranno realizzati in due step: Tra ottobre e novembre 2021 verrà realizzata la pulizia del New jersey centrale, saranno sistemati i fossi laterali su entrambe le carreggiate e quindi seguirà il riordino delle spalle dei ponti presenti lungo la tratta. (segue) (Com)