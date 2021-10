Monza: Provincia, avviata la riqualificazione della Sp60 “Monzese” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra aprile e giugno 2022, invece, è prevista la ricostruzione totale della pavimentazione stradale, mediante rimozione dell’esistente e interposizione di un'apposita geo-membrana tra gli strati della nuova pavimentazione e il tracciamento della nuova segnaletica orizzontale. Attualmente sono in corso le prime attività di pulizia del new jersey centrale da Monza verso Villasanta: non sono previste chiusure, ma restringimenti parziali della carreggiata. “La sp60 - spiega il Presidente della Provincia di Monza e Brianza, Luca Santambrogio - è un’arteria strategica del territorio che permette di raggiungere diverse attività economiche e che da diversi anni attendeva una riqualificazione completa. Il cantiere potrà causare qualche disagio alla circolazione, ma sarà garantita la percorribilità in sicurezza anche nei mesi invernali di stop del cantiere”. (Com)