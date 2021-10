Cina: Xi, non esistono standard universali di democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il livello di democrazia di un Paese dovrebbe essere giudicato solo dal popolo, e non sulla base di inesistenti standard universali. Lo ha detto il presidente della Cina, Xi Jinping, durante i lavori di una Conferenza del Partito comunista cinese. “La storia ha dato prova del fatto che la stabilità di un Paese dipende dalla sua stabilità politica”, ha detto il leader, secondo cui “la democrazia non è un ornamento”, ma “consiste nel risolvere i reali problemi del popolo”. L'incontro si inserisce in un momento di alta tensione nei rapporti tra la Cina e l'Occidente, che nel corso dell’anno ha accusato ripetutamente Pechino di violazione dei diritti umani e repressione del dissenso ai danni della popolazione uigura, nella provincia autonoma dello Xinjiang. Nel giudicare la democrazia di un Paese, “bisogna valutare se c'è una successione ordinata e legale della sua leadership” e se questa è in grado di gestire le questioni economiche, sociali e culturali ai sensi della legge, ha aggiunto infine Xi, una dichiarazione che per gli analisti sembra dettare la linea per le elezioni del prossimo leader del Partito comunista cinese il prossimo anno. (Cip)