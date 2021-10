Arabia Saudita: ambasciata d’Italia condanna gli attacchi Houthi agli aeroporti di Jazan e Abha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata d'Italia in Arabia Saudita ha condannato i recenti attacchi dei ribelli sciiti Houthi agli aeroporti di Jazan e Abha, che hanno provocato il ferimento di civili e danni alle proprietà. “Gli attacchi contro i civili e le infrastrutture civili sono inaccettabili in qualsiasi circostanza e ostacolano la pace”, riferisce la rappresentanza diplomatica italiana via Twitter. La Coalizione militare a guida saudita ha intercettato e distrutto ieri un drone esplosivo lanciato dagli Houthi verso Jazan, in Arabia Saudita, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa saudita “Spa”. Da gennaio, gli Houthi dello Yemen hanno aumentato i loro attacchi al Regno, lanciando diversi attacchi aerei transfrontalieri contro l'Arabia Saudita. Un precedente attacco avvenuto venerdì scorso, 8 ottobre, ha ferito dieci persone (sei sauditi, tre bengalesi e un sudanese). Secondo la Coalizione araba, il drone carico di esplosivo ha colpito l'aeroporto King Abdullah nella città saudita di Jazan, causando danni materiali all'aeroporto. Un secondo drone che stava prendendo di mira l'aeroporto è stato intercettato e distrutto. (Res)