Bonetti: Ambra? Vicenda privata, ma si è scelto di dare tapiro alla donna e non all'uomo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' una vicenda che riguarda la vita privata quindi merita rispetto. Queste vicende dolorose non devono mai essere spettacolarizzate, non si deve aprire un dibattito pubblico. M certamente si è scelto di andare dalla donna e non dall'uomo. Conosco Ambra, è donna di grande coraggio e ha retto questa situazione con la sua grande dignità". Lo ha detto la ministra per le Pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti commentando le polemiche sul tapiro d’oro consegnato da “Striscia la notizia” ad Ambra Angiolini dopo la fine della sua relazione con l’allenatore di calcio Massimiliano Allegri.(Rin)