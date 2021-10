Ucraina: Ue condanna decisione Mosca su censimento in Crimea e Sebastopoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea condanna la decisione della Federazione Russa di condurre un censimento della popolazione nel territorio ucraino "illegalmente annesso della Crimea e nella città di Sebastopoli" dal 15 ottobre al 14 novembre e l'avvio di un'altra campagna di coscrizione il primo ottobre. Lo ha dichiarato il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) secondo cui queste azioni sono un tentativo di legittimare l'annessione illegale della Crimea e minare ulteriormente la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina all'interno dei suoi confini internazionalmente riconosciuti. L'Unione europea invita la Russia a porre fine a tutte le violazioni del diritto internazionale e del diritto internazionale umanitario nella penisola di Crimea. L'Unione europea continuerà a lavorare "per una fine pacifica dell'annessione illegale della penisola da parte della Russia", come ribadito al primo vertice della piattaforma internazionale di Crimea il 23 agosto. L'Unione europea continuerà e farà rispettare la sua politica di non riconoscimento. (Beb)