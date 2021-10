Polonia: sottosegretario tedesco Roth, verdetto Corte Varsavia grave e pericoloso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il verdetto della Corte costituzionale polacca è molto grave e pericoloso perché aggredisce le basi comuni nell’Ue. Lo ha detto il sottosegretario agli Affari europei tedesco, Michael Roth, che oggi si trova a Roma ed è stato intervistato da “Repubblica. “Sono grato alla Commissione europea per aver preso molto sul serio il suo ruolo di custode dei Trattati. Ha chiarito che userà tutti gli strumenti disponibili per garantire che ciò non costituisca un precedente nell’Unione. Il diritto comunitario si applica in tutta l’Ue. E con la nostra adesione all’Unione, ci siamo impegnati a rispettare questo principio. Qui non si può fare cherry-picking”, ha detto il rappresentante tedesco. Dopo il congelamento del Recovery Fund, Roth parla dell’ipotetico taglio dei fondi strutturali alla Polonia. “Durante la presidenza tedesca dell’Ue, siamo riusciti a introdurre strumenti che ampliano il nostro campo d’azione sullo stato di diritto. Uno include l’esame dello Stato di diritto, con il quale i fondi Ue possono essere ridotti, se quei principi sono violati. Questo strumento è attualmente all’esame della Corte di giustizia, ma potrebbe essere applicato presto se i giudici del Lussemburgo lo confermeranno. E l’unanimità non si applica, una maggioranza qualificata nel Consiglio è sufficiente per tagliare i fondi”, ha detto il sottosegretario tedesco. “Sono sicuro che sarebbe uno strumento molto efficace nei Paesi che finanziano una parte non trascurabile dei loro investimenti pubblici attraverso i soldi europei. Tutti devono rispettare pienamente i principi dello stato di diritto. E se non è così, ci devono essere delle conseguenze”, ha concluso. (Res)