Libano: Unifil, iniziati lavori per la preservazione del patrimonio storico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I caschi blu della missione Unifil (la Forza di interposizione in Libano delle Nazioni Unite) hanno svolto delle operazioni di preservazione del patrimonio storico/culturale libanese effettuando la pulizia dei resti di un tempio fenicio nel sud del Paese. Lo ha riferito l’ufficio stampa della missione in un comunicato. Da quanto si legge, la task force Italbatt, al comando del colonnello Marco Licari e inquadrata nel contingente militare italiano del generale di brigata Stefano Lagorio, ha assistito una spedizione italo-libanese nelle operazioni di pulizia e preservazione del sito archeologico di Oumm el Amed (Naquora, Libano meridionale). Il sito, risalente al III secolo a.C. consiste nelle rovine di una città fenicia ricca di importanti strutture religiose, tra cui due templi. L’attività della missione, inquadrata tra quelle di cooperazione civile e miltare (Cimic), è stata sviluppata a sostegno della comunità locale e in coordinazione con la spedizione archeologica dell’università libanese di Beirut, in collaborazione con la Direction générale des antiquités du Liban e dell’università italiana di Sassari. Lo scopo della missione è di conservare il patrimonio storico/culturale libanese, e in particolare i resti di Oumm el Amed, ed è cofinanziata dal ministero degli Esteri e della cooperazione internazionale. La missione Unifil è iniziata con la risoluzione 425, adottata in data 19 marzo 1978 da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite in seguito all'invasione del Libano da parte di Israele. Dall’inizio della seconda fase della missione Unifil (agosto 2006), il comando delle operazioni è stato assegnato per quattro volte a generali italiani. Attualmente, dal 7 agosto 2018, l’incaricato in veste di Head of mission e force commander è il generale di divisione Stefano Del Col. (Com)