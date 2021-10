Roma 2021: Michetti, profanato comitato, sconcertato, mia vita ispirata a ideali Dc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stato profanato il mio comitato elettorale con la scritta 'fascista' accanto al mio nome. Ho avuto una sola tessera quella della Dc. Sono entrato in oratorio con l'azione cattolica. Tutta la mia vita è stata ispirata agli ideali degasperiani. Questa è una vergogna. Sono sconcertato che si arrivi a livelli così bassi per 'uccidere' una persona". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti, nel corso del confronto tv del TgR Lazio che andrà in onda alle 13:15 su Rai 3.(Rer)