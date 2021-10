Lavoro: Bonetti, con piena parità genere +10 punti Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il voto sulla parità salariale "è un risultato storico, importante all’interno di un percorso che stiamo mettendo in campo di azioni concrete, che finalmente diano al nostro Paese quella compiuta parità di genere che serve non soltanto alle donne ma davvero allo sviluppo di tutti. È una legge importante che prevede una trasparenza da parte delle aziende rispetto alle retribuzioni, agli stipendi che pagano, che devono essere paritari tra le donne e gli uomini". Lo ha detto la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, in un'intervista a Radio Capital. "C’è un’altra misura altrettanto importante a cui tengo molto, che fa parte tra l’altro di uno dei progetti del Pnrr: l’introduzione della certificazione per la parità di genere per le imprese. Uno strumento chiaro e trasparente che mette in evidenza le politiche che le aziende hanno per promuovere carriera femminile, leadership femminile, per garantire un uguale trattamento alle donne e agli uomini, e su questo verranno poi introdotti elementi anche di premialità", ha aggiunto. (segue) (Rin)