Lavoro: Bonetti, con piena parità genere +10 punti Pil (2)

- "Andava colmato un gap ed è importante questo passaggio - ha spiegato Bonetti -. Ci sono due elementi: innanzitutto un elemento di ingiustizia. Le donne oggi a parità di ruolo vengono pagate spesso meno degli uomini. L’altro elemento altrettanto importante è che le donne accedono meno degli uomini alle posizioni apicali nel mondo del lavoro, e quindi poi a quelle più retribuite. Entrambe le misure concorrono a creare una disparità di reddito che mette poi le donne nelle condizioni di lasciare più facilmente il lavoro a fronte di difficoltà familiari. È un circolo non virtuoso che continua a penalizzare il lavoro femminile. Tra l’altro, noi abbiamo dati chiari: se mettessimo in campo, come stiamo iniziando a fare, tutte quelle misure per arrivare ad una piena parità di genere, economicamente il nostro Paese avrebbe un vantaggio enorme: si parla di circa 10 punti del Pil". (Rin)