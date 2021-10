Spagna: oggi al via il 40mo Congresso federale del Partito socialista operaio spagnolo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Congresso, organizzato sotto lo slogan "Avanzamos", renderà omaggio all'ex segretario generale del partito e vicepresidente del governo, Alfredo Perez Rubalcaba, morto nel 2019 e sarà l'occasione per gettare le basi in vista delle elezioni generali previste per il 2023 così come la maggior parte delle elezioni regionali e comunali. Non si prevedono sorprese al di là della composizione del Comitato esecutivo federale, che sarà prevedibilmente più ristretto di quello attuale e incorporerà volti nuovi, in linea con il rimpasto di governo dello scorso luglio. È già stata confermata l'incorporazione del presidente dell'Estremadura, Guillermo Fernandez Vara, che diventerà segretario dell'area politica autonoma e non sarà più a capo del Consiglio politico federale, dove il sindaco di Siviglia e segretario generale del PSOE in Andalusia, Juan Espadas, prenderà il suo posto. Verso la riconferma Adriana Lasta alla vicesegretaria generale e Santos Cerdan alla segreteria dell'Organizzazione. (Spm)