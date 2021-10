Governo: Consiglio dei ministri alle 11, all'ordine del giorno il decreto fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, convocato oggi alle 11 a palazzo Chigi, esaminerà il seguente ordine del giorno: decreto legge "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" (Presidenza-Economia e finanze); decreto del presidente della Repubblica "Regolamento recante norme per l'organizzazione e il funzionamento degli Uffici dell'Avvocatura dello Stato" (esame definitivo, Presidenza-Pubblica amministrazione); leggi regionali e varie ed eventuali. (com)