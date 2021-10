Ue: Michel, membri Parlamento siano liberi da ogni pressione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I membri del Parlamento europeo dovrebbero essere in grado di svolgere il proprio lavoro "liberi da qualsiasi forma di pressione". Lo ha scritto il presidente del Consigli europeo, Charles Michel, in merito allo scontro istituzionale che si sta manifestando dopo che il premier della Slovenia, che detiene la presidenza di turno del Consiglio dell'Ue, Janez Jansa, ha retwittato un'infografica che raffigura alcuni eurodeputati considerati "burattini" del magnate ungherese naturalizzato cittadino statunitense George Soros. "Il rispetto reciproco tra le istituzioni dell'Ue e all'interno del Consiglio europeo è l'unico modo per andare avanti", ha scritto Michel su Twitter. (Beb)