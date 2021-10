© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi l’India riprende l’emissione dei visti per i turisti stranieri che viaggiano su voli charter, come annunciato dal ministero dell’Interno. Per chi viaggia con voli di linea, invece, l’emissione riprenderà il 15 novembre. La decisione è stata presa, dopo una consultazione tra vari ministeri, in considerazione del miglioramento della situazione epidemiologica nazionale e tenendo conto della domanda dall’estero. I voli internazionali sono sospesi fino al 31 ottobre. La sospensione, introdotta per la prima volta il 23 marzo 2020, è stata prorogata più volte. Fanno eccezione i voli cargo e di quelli specificamente approvati dalle autorità competenti su rotte selezionate, caso per caso e in base ad accordi bilaterali. Molti Paesi, a loro volta, hanno imposto divieti o restrizioni per i passeggeri provenienti dall’India, ma alcuni stanno cominciando ad allentarli e a riattivare i collegamenti diretti. Inoltre, l’India ha raggiunto accordi per il riconoscimento reciproco dei certificati di vaccinazione con una trentina di Paesi.(Inn)