Covid: Fedriga, non buttare all'aria ripresa economica del Paese

- Durante la piena pandemia "pensavo che le tensioni sociali sarebbero arrivate per carenza di lavoro e fabbriche che chiudevano. Fortunatamente, grazie a chi non ha mollato, abbiamo visto una ripresa importantissima. Ora, che dovremmo essere tutti contenti per gli obiettivi che stiamo raggiungendo insieme, non possiamo pensare di buttare tutto all'aria a causa delle tensioni create in questo modo. Serve senso di responsabilità da parte di tutti”. Lo ha detto a "Buongiorno", su Sky Tg24, Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni e della Regione Friuli Venezia Giulia. (Rin)