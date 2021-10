Repubblica Ceca: presidente Camera è stato in visita a capo dello Stato a insaputa del medico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei deputati ceca, Radek Vondracek, è stato in visita al capo dello Stato, Milos Zeman, all’insaputa del medico che segue quest’ultimo. Lo ha dichiarato un comunicato dell’Ospedale militare centrale di Praga nella serata di ieri. Vondracek è stato accompagnato nella sua visita a Zeman dal cancelliere presidenziale Vratislav Mynar. Il presidente ceco è ricoverato per motivi ancora non chiariti da domenica. A detta dell’ospedale, Zeman può vedere soltanto la famiglia e i suoi più stretti collaboratori e Vondracek non rientra in questo elenco. (Vap)