Fisco: Bankitalia, ad agosto debito amministrazioni pubbliche in aumento di 8,5 miliardi

- Alla fine di agosto il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 8,5 miliardi rispetto al mese precedente, attestandosi a 2.734,4 miliardi: l'avanzo di cassa (10,7 miliardi) è stato più che compensato dall'aumento delle disponibilità liquide del Tesoro (pari a 139,7 miliardi dopo un incremento di 18,9) e dall'effetto degli scarti e dei premi all'emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e della variazione dei tassi di cambio (400 milioni). È quanto si legge nella nuova pubblicazione statistica “Finanza pubblica: fabbisogno e debito” della Banca d’Italia, relativa al mese di agosto. Il debito e il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, si legge in una nota, includono anche la quota del prefinanziamento relativa ai prestiti erogato dalla Commissione europea lo scorso 13 agosto nell'ambito del Dispositivo di ripresa e resilienza (Rrf). Con riferimento alla ripartizione per sottosettori, si legge nel documento, il debito delle amministrazioni centrali è aumentato di nove miliardi, mentre quello delle amministrazioni locali è diminuito di mezzo miliardo: il debito degli enti di previdenza è rimasto stabile. Rispetto al mese precedente, la quota del debito detenuta dalla Banca d'Italia è cresciuta leggermente (dal 23,4 al 23,5 per cento); la vita media residua è aumentata a 7,6 anni. (Rin)