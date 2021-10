Fisco: Bankitalia, ad agosto entrate tributarie pari a 44,9 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad agosto le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 44,9 miliardi, in aumento dello 0,6 per cento rispetto al corrispondente mese del 2020. È quanto si legge nella nuova pubblicazione statistica “Finanza pubblica: fabbisogno e debito” della Banca d’Italia, relativa al mese di agosto. Nei primi otto mesi del 2021, si legge in una nota, le entrate tributarie sono state pari a 288,2 miliardi, in aumento dell'11,5 per cento (29,8 miliardi) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Oltre al più favorevole quadro macroeconomico, tale incremento riflette l'effetto di alcuni fattori straordinari tra i quali gli slittamenti di alcune imposte di competenza del 2020. (Com)