Credito: Patuelli e Sabatini (Abi), Italia e Germania insieme per gestire le crisi bancarie (2)

- Patuelli e Sabatini osservano che "la coesistenza di un quadro comune di risoluzione con una pluralità di regimi nazionali potrebbe determinare disfunzionalità ed esiti inefficienti, costosi ed eterogenei, con conseguenti anche gravi impatti economici. Le linee fondamentali della proposta comune dell'Associazione Bancaria Italiana e delle Associazioni Bancarie tedesche sono: 1. garantire agli Schemi di Garanzia dei Depositi (Dgs) nazionali un ruolo più attivo nella prevenzione e gestione delle crisi bancarie; 2. allineare coerentemente il quadro normativo sugli aiuti di Stato al nuovo regime introdotto dalla Direttiva Brrd e dal Regolamento in tema di risoluzione delle banche (Srmr), attraverso una revisione della "Comunicazione della Commissione europea sugli aiuti di Stato al settore finanziario" (2013); 3. perseguire un livello almeno minimo di armonizzazione delle procedure nazionali di insolvenza per le banche". Ulteriori aree di convergenza riguardano "la necessità di una maggiore proporzionalità del quadro regolamentare europeo e di un terreno competitivo livellato tra settore bancario e soggetti che, pur non essendo riconosciuti come banche, erogano servizi quasi bancari: occorre applicare il principio 'stesse attività, stessi rischi, stesse regole'". "Queste nuove importanti convergenze fra le Associazioni bancarie italiana e tedesche - concludono Patuelli e Sabatini - rappresentano importanti germogli di una nuova fase di politiche istituzionali dell'Unione Europea sulle tematiche bancarie che è opportuno maturino con una nuova costruttività lungimirante per iniziativa, insieme, innanzitutto dei principali paesi fondatori della Ue, Francia, Germania e Italia". (Res)