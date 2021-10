Energia: Gentiloni, il caro-gas non fermi la transizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia italiana va molto bene, anche oltre le aspettative più ottimistiche, ma ora si tratta di lavorare affinché la ripresa non sia solo "un rimbalzo" seguito alla crisi provocata dal Covid, ma diventi un fenomeno duraturo. Per riuscirci sono fondamentali due cose: primo, affrontare e risolvere le questioni strutturali che minacciano la crescita, dall'aumento dei prezzi dell'energia agli imbuti che strozzano la catena delle forniture; secondo, proseguire il cammino virtuoso intrapreso con le vaccinazioni, perché contenere l'epidemia resta la condizione irrinunciabile per favorire la crescita. A dirlo, in una intervista a "La Stampa" è il Commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, a margine della missione ai vertici delle istituzioni finanziarie internazionali. "Molto si è discusso - dice l'ex premier - dei rischi che si manifestano, legati alle strozzature nelle catene del valore, prezzi dell'energia, inflazione, alto debito. Si è parlato della transizione ambientale, indispensabile Ci sono opposizioni, ma siamo tra i paesi con i livelli più elevati di vaccinazione, anche degli Usa per evitare ulteriori pericoli. C'è un fenomeno di aumento dei prezzi a cui bisogna far fronte, ma non può farci rallentare il percorso". (segue) (Res)