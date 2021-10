Energia: Gentiloni, il caro-gas non fermi la transizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto all'Italia, "credo che l'andamento dell'economia confermi un livello di ripresa molto positivo. Potremmo avere anche nel terzo trimestre di quest'anno dati che restano tali. Non si vedono segnali di rallentamento significativo". La ripresa da noi è più forte che in altri paesi occidentali, forse fino al 6 per cento. Ciò dipende dall'azione del governo, ma anche dall'autorevolezza internazionale del suo leader. "La vera sfida, come dice anche il presidente Mario Draghi, è se stiamo parlando solo di un rimbalzo, o se parliamo, come è possibile, di una crescita più duratura nel corso dei prossimi anni, grazie anche ai fondi europei". Gentiloni quindi elenca gli errori da evitare, e le iniziative da prendere, per non compromettere la tendenza positiva: "Fra i possibili rischi ci sono quelli che il sistema ha già incorporato e sta affrontando da settimane, legati alle strozzature in alcuni settori, in particolare l'automotive, i macchinari, le costruzioni. Dobbiamo guardare a queste difficoltà dal lato giusto: sono effetti collaterali di una travolgente ripresa economica. Quindi improvvisamente hai una ripresa senza precedenti, e questo produce una domanda di gas a cui non sei in grado di rispondere". (segue) (Res)