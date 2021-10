Energia: Gentiloni, il caro-gas non fermi la transizione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'inflazione "il consenso è che si tratti di un fenomeno transitorio", ma nell'immediato servono rimedi. Le soluzioni possibili a livello europeo sono principalmente tre: mitigare subito l'effetto dei prezzi alti sulle categorie più deboli, "come ha fatto il governo stanziando fra 3 e 4 miliardi"; immagazzinamento europeo da cui poi distribuire le risorse a chi ne ha più bisogno; pensare a sistemi di acquisto comuni, anche se ciò è complicato dalla diversità dei fornitori. La condizione irrinunciabile, però, è che i problemi del presente non vengano usati come scusa per "rallentare il percorso" della transizione ecologica, perché l'Europa importa il 90 per cento del suo fabbisogno, e quindi "la misura fondamentale è rinnovabili, rinnovabili, rinnovabili. Il gas è comunque una fonte transitoria", ha concluso Gentiloni. (Res)