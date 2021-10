Green Pass: Franceschini, green pass e mascherina per tornare alla normalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contrario ai tamponi gratis e convinto che la linea del governo sul Green Pass sia quella giusta, il ministro della Cultura Dario Franceschini, intervenuto ieri al Salone del Libro dove è stato intervistato da "La Stampa", ha lasciato intravedere la possibilità di un dialogo su eventuali modifiche al certificato soltanto "con chi vuole discutere". "Quello che stiamo verificando - spiega il ministro - è che ha funzionato. Sembrava difficile, rischioso, ma ha funzionato quindi Green Pass e mascherina sono le condizioni per tornare alla normalità. Teniamo presente quello che è accaduto nei musei. Quando è stato introdotto l'obbligo di Green Pass è cresciuto il numero di persone perché si va in un luogo in cui ci si sente al sicuro". Eppure ministro c'è un pezzo di Paese che invece resiste. In queste ore lo stiamo vedendo, c'è una protesta fortissima di intere categorie, dai portuali di Trieste e di Genova all'intera filiera dell'autotrasporto. (segue) (Res)