Green Pass: Franceschini, green pass e mascherina per tornare alla normalità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è il pericolo che l'Italia rimanga paralizzata nella giornata in cui entrano in vigore le nuove norme sull'estensione del Green Pass a tutti i lavoratori. "C'è una parte di opinione pubblica largamente minoritaria che vive di paure, si fa condizionare dalle notizie che circolano sul web assolutamente prive di fondamento. Fatico a capire questa reazione perché in Italia ci sono più di 10 vaccini obbligatori. Li facciamo ai nostri figli, nessuno ha mai protestato. Magari sono anche vaccini per malattie meno rischiose rispetto al Covid, quindi ci troviamo di fronte a comportamenti un po' irrazionali". "Detto questo, - aggiunge - un conto è quando si parla di un sentimento di una parte dell'opinione pubblica e un conto è quando viene strumentalizzato politicamente mescolando cose che non c'entrano nulla. Che cosa c'entrano sul sì o il no al vaccino con la destra e la sinistra? È veramente una forzatura. C'è chi vuole cavalcare e strumentalizzare le paure come è capitato spesso. Questo è orripilante", ha concluso Franceschini. (Res)