Energia: Uzbekistan, oggi a Tashkent conferenza sulle rinnovabili

- È in programma oggi a Tashkent una conferenza sulle energie rinnovabili organizzata dalle ambasciate d'Italia e Regno Unito in Uzbekistan, insieme alla sede italiana del Politecnico di Torino e al Politecnico di Torino nel Paese centrasiatico. L'evento, che si svolge sia in presenza che online, prevede interventi di esperti di spicco del settore, provenienti da istituzioni pubbliche internazionali, dal mondo accademico e dalle aziende. Il programma verte sulla transizione ecologica nel settore energetico e sulle opportunità sia per la cooperazione internazionale in materia di istruzione sia per la collaborazione scientifica e industriale. Lo sviluppo sostenibile è un pilastro del Green Deal dell'Unione europea, che riguarda l'energia ma anche molti altri elementi, come quelli socioeconomici. (segue) (Res)