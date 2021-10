Energia: Uzbekistan, oggi a Tashkent conferenza sulle rinnovabili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro intende portare all'attenzione del pubblico una combinazione di analisi politiche e casi di studio concreti, dando l'opportunità di condividere esperienze e punti di vista verso gli obiettivi comuni. Funzionari delle ambasciate italiana e britannica a Tashkent e professori impegnati nel campo degli studi energetici del Politecnico di Torino e dell'Università di Strathclyde, nel Regno Unito, toccheranno argomenti sul Green deal europeo, l'elettrificazione come motore per la transizione energetica. Professionisti di aziende del settore come Danieli, Jury Energy e Siemens-Energy affronteranno il tema della transizione energetica e il suo ruolo per lo sviluppo economico sostenibile, insieme a specialisti e ricercatori di spicco sia del ministero dell'Energia che del ministero dell'Innovazione dell'Uzbekistan. (Res)