Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, venerdì 15 ottobre, a Torino e in Piemonte:REGIONEore 10, Alba, l’assessore all’Agricoltura partecipa al convegno Miva, incontro nazionale dei nuclei di premoltiplicazione della viteore 13, Salone del Libro, Lingotto Fiere, Pad 3, Sala Magenta, l’assessore al Bilancio partecipa alla 3° edizione del “Premio nazionale letterario INPS di narrativa, poesia, fumettistica e illustrazioni”ore 14, Torino, Lingotto, Salone del Libro, Arena Piemonte l’assessore alla Culturapartecipa alla presentazione del libro «Non è un libro» di Enzo Jacchettiore 14, Torino, Palazzo della Regione, piazza Castello 165, l’assessore all’Agricoltura incontra il vice-primo ministro della Protezione Ambientale e dell’Agricoltura della Georgia, Levan Davitashvili e la sua delegazioneore 17, Calosso (At) il vicepresidente della Regione partecipa all'inaugurazione della 21^ edizione della Fiera del Rapulèore 18, Tortona (Al), Ridotto del Teatro Civico, l’assessore all’Agricoltura partecipa al seminario “La Danimarca e le gemme nascoste del Piemonte”, organizzato dal Consorzio Tutela Vini Colli Tortonesiore 18,30, Torino, Lingotto, Salone del Libro, Sala Argento, l’assessore alla Cultura partecipa agli Stati Regionali dell’Editoriaore 19, Stresa, Regina Palace Hotel, il presidente della Regione partecipa al Forum "I diritti in tempo di pandemia"ore 19.30, Cherasco(Cn) piazza Arco del Belvedere, il vicepresidente della Regione partecipa all'inaugurazione di Helix2021(Rpi)