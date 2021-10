Usa-Arabia Saudita: Blinken, Riad partner vitale per Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Arabia Saudita è un partner vitale per gli Stati Uniti e per questo Washington è impegnata nella sua difesa. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, in occasione dell'incontro con l'omologo saudita, Faisal bin Farhan, in visita ufficiale. "La partnership con l'Arabia Saudita è importante, vitale per la gestione di alcune delle sfide più significative che dobbiamo affrontare", ha affermato Blinken. Da parte sua, il ministro saudita ha elogiato la forte cooperazione tra i due “alleati”. "La nostra relazione ha fornito un valore immenso per entrambi i Paesi, ma anche per l’intera regione e per il mondo", ha proseguito il capo della diplomazia saudita. (Res)