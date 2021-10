Energia: ministro saudita, necessario regolamentare mercato gas naturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mercato del gas naturale sta lottando contro la mancanza di scorte, investimenti e coordinamento tra acquirenti e venditori e deve essere adeguatamente regolamentato. Lo ha dichiarato il ministro dell’Energia dell’Arabia Saudita, il principe Abdulaziz bin Salman, in occasione del forum Russian energy week, in corso a Mosca. “L’accordo Opec+ ha iniziato a creare un equilibrio e garantisce la sicurezza energetica riguardo al petrolio”, ha affermato il ministro, evidenziando la possibilità di estendere una gestione del mercato basata su accordi simili a Opec+ anche ad altri mercati. "Il settore del gas, del carbone e di altre fonti energetiche devono essere regolamentati, e per farlo si può copiare ciò che l’Opec ha fatto e quello che l’Opec+ ha ottenuto”, ha aggiunto il ministro saudita. (Res)