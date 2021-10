Emirati: commercio estero non petrolifero +27 per cento nel primo semestre 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commercio estero non petrolifero degli Emirati Arabi Uniti ha segnato un aumento del 27 per cento nel primo semestre 2021, rispetto al primo semestre 2020, arrivando a un valore totale di quasi 900 miliardi di dirham (245 miliardi di dollari). Lo riferisce il portale informativo economico “Trade Arabia”, secondo il quale i dati indicano una crescita del 6 per cento del commercio estero non petrolifero rispetto ai livelli pre-pandemia del 2019. Il valore delle sole esportazioni non petrolifere è stato pari a 170 miliardi di dirham (46 miliardi di dollari) durante questo periodo, registrando una crescita del 44 per cento rispetto alla prima metà del 2020 e del 41 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. (Res)