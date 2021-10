Medio Oriente: giovane palestinese ucciso da Forze di difesa israeliane in Cisgiordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giovane palestinese è stato ucciso e un altro è stato arrestato dalle Forze di difesa israeliane (Idf) nella città di Beit Jala, nella provincia occupata di Betlemme, in Cisgiordania. Lo rende noto l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, secondo la quale l'incidente è avvenuto in seguito ad alcuni scontri tra residenti e Idf. "Due sospetti che avevano lanciato bottiglie incendiarie sulla strada mettendo in pericolo la vita dei conducenti sono stati neutralizzati dai militari. Uno di loro è stato arrestato e l'altro, ferito da proiettili, è morto per le ferite riportate", hanno riferito le Idf commentando l’incidente. (Res)