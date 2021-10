Difesa: Sri Lanka-India, si concludono le esercitazioni congiunte Mitra Shakti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si chiudono oggi le esercitazioni congiunte India-Sri Lanka Mitra Shakti, iniziate il 5 ottobre. Le manovre, giunte all’ottava edizione, si sono svolte nello Sri Lanka, nella Combat Training School di Amparam. L’addestramento si è concentrato sul miglioramento della cooperazione in operazioni antiterrorismo in ambienti urbani e rurali. Il capo di Stato maggiore dell’Esercito indiano, Manoj Mukund Naravane, in visita nello Sri Lanka, assisterà alle prove conclusive. La forza armata indiana ha inviato un contingente di 120 militari, analogo a quello dell’Esercito srilankese.(Inn)