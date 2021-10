Libano: ex premier inquisito Diab rientra a Beirut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex premier libanese Hassan Diab, inquisito nell’ambito dell'inchiesta sull'esplosione al porto di Beirut del 4 agosto 2020, durante la quale hanno perso la vita 200 persone, è rientrato nella capitale libanese, dopo aver trascorso un mese negli Stati Uniti. Lo riferisce il portale web d'informazione “Naharnet”. Il giudice Tarek Bitar, incaricato delle indagini, lo scorso agosto ha citato in giudizio Diab per interrogarlo il 20 settembre, ma l’ex primo ministro non si è presentato all’interrogatorio, partendo per gli Usa il 14 settembre. Il nuovo interrogatorio è stato fissato per il prossimo 28 ottobre. La motivazione ufficiale del viaggio di Diab negli Usa, secondo le indiscrezioni, sarebbe stata quella di andare a trovare i figli. Il giudice Bitar, ha rilanciato l’inchiesta, bloccata da mesi, a luglio scorso, annunciando l’avvio di procedure legali contro almeno nove alti ufficiali e funzionari dello Stato libanese, tra cui il primo ministro uscente Diab. Oltre a quest’ultimo, il giudice ha manifestato la volontà di interrogare i deputati ed ex ministri Nouhad Machnouk, Ali Hassan Khalil e Ghazi Zeaiter, l’ex ministro Youssef Fenianos, l’ex comandante in capo dell’esercito, Jean Kahwagi, il capo della Sicurezza dello Stato, Tony Saliba, il capo della Sicurezza generale, Abbas Ibrahim, e un ex capo dell’intelligence militare, Camille Daher. (Lib)