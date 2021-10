Tunisia: Moody's declassa il rating del Paese a Caa1 con outlook negativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia di rating Moody's ha declassato il giudizio in valuta estera e locale a lungo termine della Tunisia da B3 a Caa1, mantenendo un l’outlook negativo. Il declassamento riflette "una governance debole e una maggiore incertezza riguardo alla capacità del governo di attuare misure che garantiranno un rinnovato accesso ai finanziamenti per soddisfare gli elevati requisiti di finanziamento nei prossimi anni", spiega Moddy's. L'agenzia ha sottolineato che ci sono rischi reali, se non vengono garantiti finanziamenti significativi, che l'elevata pressione di liquidità possa portare al default del Paese, cioè all'insolvenza. Tale rischio è in parte mitigato dalla passato accumulo di riserva in valuta estera, che garantisce di saldare i prossimi pagamenti del debito estero a breve termine. L’outlook negativo rispecchia i rischi relativi a possibili ritardi nelle riforme e nel finanziamento delle riforme, erodendo le riserve valutarie ed esacerbando così i rischi della bilancia dei pagamenti. Tale scenario, aggiunge l’agenzia, aumenterebbe la probabilità di una ristrutturazione del debito pubblico che comporterebbe perdite per i creditori del settore privato. Moody's ha anche declassato anche i senior rating non garantiti della Banca centrale della Tunisia a Caa1 con outlook negativo, in quanto l’istituto emittente è ritenuto legalmente responsabile per tutti pagamenti dello Stato. Il massimale del Paese in valuta locale è stato abbassato a B1 da Ba3: il divario di tre livelli riflette l'indebolimento delle istituzioni, l'ampliamento dell'impronta del settore pubblico, i vincoli di competitività esterna e un contesto politico e sociale difficile che ostacola il contesto imprenditoriale. Il massimale in valuta estera è stato abbassato a B3 da B2 a causa degli squilibri esterni persistenti e della dipendenza da afflussi esteri che aumentano l'esposizione delle imprese a potenziali rischi di trasferimento e convertibilità. (Tut)